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  • 12.05.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 10:11

Günlük – 12 Mayıs 2019 Pazar

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 12 Mayıs Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Hayatınızda bazı konularda yön değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Rüzgar istediğiniz yönde gitmeden önce bir süre ters yönde gidebilir. İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Venüs burcunuzda geri gitmeye başlıyor.. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız bile, bir takım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Doktor kontrolün de gerekli vitaminlerinizi almalısınız.

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