KOÇ

Hayatınızda bazı konularda yön değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Rüzgar istediğiniz yönde gitmeden önce bir süre ters yönde gidebilir. İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Venüs burcunuzda geri gitmeye başlıyor.. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız bile, bir takım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Doktor kontrolün de gerekli vitaminlerinizi almalısınız.