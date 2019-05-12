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  • 12.05.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 09:09

Son dakika: 'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

Son dakika... 'te yaprak toplamak için gittiği ormanda kaybolan jandarma ekiplerince yaralı bulundu.

Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu
'nın ilçesinde kaybolan 100 yaşındaki kadına, 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Dün sabah saatlerinde 'ndeki evinden ormanlık alana yaprak toplamak için çıkan Emine Eraslan'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya bildirdi.



Bunun üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı, , AKUT ekipleri, ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı.

Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının sonucunda Eraslan, Çamlı Mahallesi Kızlar Dağı bölgesinde yaralı olarak jandarma ekiplerince bulundu.



Ekipler araçlara kadar yaralı kadını kucağında taşıdı. , 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eraslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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