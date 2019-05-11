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  • 12.05.2019 02:09
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 02:09

: Meteoroloji, havanın son değerlendirmesini yayınladı! 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre yağışlı hava bu hafta etkisini yitirecek. Yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Yağışlar bugün doğu bölgelerinde etkisini gösterecek. genelinde ise bulutlu bir hava hakim olacak. İşte 2019 yurt genelinde ...

Meteoroloji uyardı! Haftanın son gününde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, haftanın son gününde yağışlar 'nun doğusu ve doğu bölgelerde olacak. , ve Güneydoğu'da yağışlar çoğunlukla gök gürültülü sağanak şeklinde bekleniyor.

Sıcaklıklar ise batı gölgelerde güneşin görülmesiyle 3-4 derece artıyor. Doğu bölgelerde ise yağış, sıcaklığı düşürmüyor. Son günlerdeki değerler korunuyor.

SICAKLIK ARTACAK
Pazartesi günü yurdun büyük kısmında güneş görülecek. Yağış çok dar bir alanda, Doğu Karadeniz'de olacak ancak batıdan gelecek yeni yağışlı sistem pazartesi günü çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Salı gününe doğru sıcaklıklar birkaç derece daha yükselecek.

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