Bugünkü
Takvim

Ölümcül tamir

Ölümcül tamir
Şanlıurfa'da traktör tamir atölyesinde çalışan 17 yaşındaki Yakup Çetin, dün hidroliği arızalanan traktörü tamir etmeye çalışırken, traktörün hidrolik kollarının aniden kalkması sonucu kafası çamurluğa sıkıştı. Mesai arkadaşları, sağlık ekiplerini aradı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEHMET YILDIRIM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÖlümcül tamir
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri