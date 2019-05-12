Ölümcül tamir

Şanlıurfa'da traktör tamir atölyesinde çalışan 17 yaşındaki Yakup Çetin, dün hidroliği arızalanan traktörü tamir etmeye çalışırken, traktörün hidrolik kollarının aniden kalkması sonucu kafası çamurluğa sıkıştı. Mesai arkadaşları, sağlık ekiplerini aradı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM
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