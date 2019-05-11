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  • 11.05.2019 19:50
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 19:50

Şişli'de yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

İstanbul Şişli'de dün karşıya geçen yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü gözaltına alındı.

Şişli'de yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Şişli'de karşıya geçen kişiye çarpıp kaçan araç sürücüsü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Büyükdere Caddesi'nde dün karşıya geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen bir kadına aracıyla çarparak yaralanmasına neden olan ve kaçan sürücünün yakalanması çalışma başlattı.

Aracın plakasından bulunduğu yer belirlenen sürücü S.H, ekiplerce gözaltına alındı.

Farklı maddelerden toplam 705 lira para cezası uygulanan sürücü, adli işlemler için Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne teslim edildi.

S.H'nin aracı da otoparka çekildi.

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