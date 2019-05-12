İpin ucunda acı kayıp hayat

Gökdelenin camlarını silerken asılı kalan işçiler son anda kurtarıldı. Olay dün İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İki işçi, 20 katlı bir iş merkezinin camlarını silmek için çalışmaya başladı. Henüz bilinmeyen nedenle sepetin halatı koptu. Sepet düşerken işçiler halatlara bağlı şekilde asılı kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, camları kırarak asılı kalan çalışanları kurtardı.
- Yaşam
- 12.05.2019
- Gazete
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