Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.05.2019 16:34
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 17:17

Son dakika: Eğitim dönüşü feci : 2 polis şehit, 1 ağır yaralı

'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaşamını yitirdi, 1 polis memuru ağır yaralandı. nın, Ağrı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli oldukları belirtilen polis memurlarının, eğitim için geldikleri 'dan Ağrı'ya dönüşleri sırasında meydana geldiği öğrenildi

Polis memuru Fatih Şevket Ersin idaresindeki sivil plakalı otomobil, - kara yolu Yukarı İhsan Gazili köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Sürücü Ersin ile polis memuru Hayrullah Taşköprü, yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan polis memuru Muhammed Enes Yolcu ise Yerköy Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazanın, Ağrı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli oldukları belirtilen polis memurlarının, eğitim için geldikleri Ankara'dan Ağrı'ya dönüşleri sırasında meydana geldiği öğrenildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Eğitim dönüşü feci kaza: 2 polis şehit, 1 ağır yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri