Minik çocuk babasını itihardan vazgerçirdi! Seni seviyorum baba atlama

Minik çocuk, babasını intihardan vazgeçirdi. Olay dün Niğde'de meydana geldi. İnşaat ustası Musa D., 15 katlı binanın dış cephe iskelesinin üzerine çıktı, intihara kalkıştı. Mesai arkadaşları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Ekiplerin 1 saatlik ikna çabası sonuçsuz kalınca, olay yerine Musa D.'nin oğlu Halil Efe getirildi. Küçük çocuk megafonundan babasına, "Baba aşağı in lütfen. Seni çok seviyorum. Korkutma beni. Lütfen aşağı in hadi" diye seslendi. Bu sözleri duyan adam aşağı indi. Kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.