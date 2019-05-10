Olay, saat 21.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'da üniversite öğrencisi olan M.S., Bolu'da üniversite öğrencisi olan eski kız arkadaşı E.Ö.'nün arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı eve geldi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'da üniversite öğrencisi olan M.S., Bolu'da üniversite öğrencisi olan eski kız arkadaşı E.Ö.'nün arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı eve geldi.
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