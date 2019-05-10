Olay, saat 21.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'da üniversite öğrencisi olan M.S., Bolu'da üniversite öğrencisi olan eski kız arkadaşı E.Ö.'nün arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı eve geldi.