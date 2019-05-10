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  • 10.05.2019 23:40
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 00:00

'da hareketli dakikalar! Rehin aldığı kızları darp etti, vatandaşlar linç girişiminde bulundu

’da eski kız arkadaşını ve aynı evde kaldığı kız arkadaşlarını rehin aldıktan sonra darp eden üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirilen şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Darp edilen E.Ö. ve beraberindeki 2 kız ise, olay yerine gelen ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için Acil Servisi’ne götürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'da üniversite öğrencisi olan M.S., Bolu'da üniversite öğrencisi olan eski kız arkadaşı E.Ö.'nün arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı eve geldi.

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