Öğretmen dayağı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay dün Bolu'da yaşandı. Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni G.Y., bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı. Akıllı tahtanın önünde kulağını çektiği çocuktan sayı saymasını isteyip, "Vallahi döverim" dedi. Daha sonra çocuğa tokat attı. O anlar ise sınıftaki başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aile, öğretmenden şikayetçi oldu. Görüntüler de kanıt olarak sunuldu. Dayakçı öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 11.05.2019
- Gazete
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