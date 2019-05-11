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in sini dövdüğü anlar kamerada!

’da vicdansız , tahtaya kaldırdığı sinin kulağını çekip tokatladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Vicdan şart!
Öğretmen dayağı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay dün 'da yaşandı. Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf i G.Y., bir yi tahtaya kaldırdı. Akıllı tahtanın önünde kulağını çektiği çocuktan sayı saymasını isteyip, "Vallahi döverim" dedi. Daha sonra çocuğa tokat attı. O anlar ise sınıftaki başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aile, öğretmenden şikayetçi oldu. Görüntüler de kanıt olarak sunuldu. çı öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

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