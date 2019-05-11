Arnavutköy'de otomobil içinde yakılan kadın hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy Yassı Ören yolunda bir şahıs, içinde kadın bulunan otomobili yaktı. Ardından ise kayıplara karıştı. Alevleri görenler, jandarma ve itfaiyeyi çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kontrol altına aldı. İçerisindeki kadın ise feci şekilde hayatını kaybetti.
- Yaşam
- 11.05.2019
- Gazete
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