Bugünkü
Takvim

Arnavutköy'de otomobil içinde yakılan kadın hayatını kaybetti

Diri diri yaktı
İstanbul Arnavutköy Yassı Ören yolunda bir şahıs, içinde kadın bulunan otomobili yaktı. Ardından ise kayıplara karıştı. Alevleri görenler, jandarma ve itfaiyeyi çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kontrol altına aldı. İçerisindeki kadın ise feci şekilde hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriArnavutköy'de otomobil içinde yakılan kadın hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri