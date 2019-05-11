Estetik yaptıranların yaşı 18'e kadar düştü Selfie çılgınlığı nedeniyle estetik operasyonlarda büyük bir artış gözlendi. Güzelleşmek uğruna operasyon geçirenlerin yaşı ise 18'e kadar indi. Doğru ellerde yapılmayan uygulamalar ise güzelleşmek isteyen gençleri komik bir hale getirdi!









'Amerikan Estetik ve







18 yaşındaki genç kızların, fotoğraflarda kusursuz görünmek için estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Gençlerin özellikle, burun estetiği, botoks ve dudak dolgusunu yaptırdığı açıklandı.



Son yıllarda estetik operasyonlarda adeta patlama meydana geldi. Bu modanın perde arkasında ise Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlarda yapılan fotoğraf paylaşımları etkiliydi. Selfie (özçekim) pozu verirken yüzlerindeki kusurları görenler, yakın çekim fotoğraflarda daha güzel çıkmak amacıyla estetik cerrahlara gitti. Fotoğraflarda kusursuz görünmek için estetik yaptıranların sayısı ise yüzde 30 artış gösterdi. Özellikle gençlerin, telefonlarındaki filtreleri kullanarak neredeyse kusursuz göründükleri selfie fotoğraflara benzemek için estetik yaptırdıkları belirlendi.'Amerikan Estetik ve Plastik Cerrahi Akademisi', kozmetik ve estetik amaçlı yüze işlem yaptıranların yaşının 18'e kadar düştüğünü bildirdi. Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar ise sosyal medyada kusursuz görünme çabasının, insanların görünümleri ile ilgili takıntılara neden olabilecek akıl sağlığı hastalıklarına yol açabileceğine dikkat çekti. 2017 verilerine göre kozmetik amaçlı botoks, dolgu ve lazer tedavileri, 4 milyar dolarlık bir endüstri haline geldi. TÜM MANŞETLER