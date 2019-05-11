Anneler Günü için evde yapılabilecek hediyeler nelerdir? Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlı gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimiz için kutladığımız Anneler Günü geldi çattı. Sizde annenize kendi emeğinizi verdiğiniz bir hediye vermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Anneler Günü'ne özel evde yapılabilecek hediyelere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Anneler Günü'ne özel el yapımı ucuz hediye fikirleri...

EL YAPIMI ANNELER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Anneler Günü'nde annenize hediye alma konusunda kararsızsanız ve vereceğiniz hediyenin çok anlamlı olmasını istiyorsanız aşağıdaki örneklerden birini seçerek güzel bir seçenek sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu tip hediyeleri yapmak son derece kolay ve ucuz.

SENİ SEVİYORUM ÇÜNKÜ...

Hem ucuz hem de yapımı çok kolay. Annenize onu ne kadar sevdiğinizi hissettirmeniz için bir buket hazırlayabilirsiniz Bu buket için bir adet saksı, biraz renkli taş, üç adet ince tahta sopa ve biraz karton almanız lazım. İlk olarak kartonlardan bir çiçek yapmanız lazım. Bunun için kartonları yuvarlak daireler şeklinde kesin ve daha sonra tüm yaprakları birbirlerine yapıştırarak bir çiçek şekli oluşturun. Ardından bu çiçeğin orta kısmına "Seni seviyorum çünkü..." yazın. Daha sonra diğer yapraklara birer birer güzel sözler yazın. Daha sonra aldığınız saksının içerisine renkli taşları ekleyin. Hazırladığınız çiçekleri tahta sopalara bantlayarak bu saksının içerisine yerleştirin. Hediyeniz hazır...

EL YAPIMI KALPLİ KOLYE

Kırtasiyeden birkaç renk fimo hamuru alın. Bu fimo hamurlarının iki ya da iç tanesini birbirine karıştırın. Böylelikle, kalpli kolye ucunuzun içerisinde farklı renk geçişleri sağlanacak. Ardından hazırladığınız hamuru orta kalınlıkta bir tabaka haline getirin ve oklava yardımı ile biraz açın. Bundan sonra yapacağınız işlem hamura kalp şeklini vermektir. Kalp şeklini verirken üst tarafına küçük bir delik açın. Bu işlemi yaptıktan sonra hazırladığınız kalp şeklini fırına koyun ve orta derecede bir süre fırının içinde bekletin. Hamuru fırından çıkartın. Hamur artık sert bir yapıya sahip. Bu kalbin ucuna ince bir ip takarak kolye haline getirin.

İSMİNİ BAŞ HARFİ

İsmin baş harfi hediyesi hem ucuz hem de çok sevilen hediye türüdür. Bu hediye için ihtiyacınız olan şeyler birkaç renk ip, bir çiçek motifi, ahşap harf levha ve yapıştırıcı. Baş harfi şeklinde levha aldıktan sonra yapmanız gereken şey levhanın hepsini yapıştırıcı ile kaplamak ve ipleri sırayla bu levhaya dolamak olacak. Bunu renkli renkli ipler kullanarak yapabilir ve hoş bir renk geçişi sağlayabilirsiniz. En sonda ise çiçek motiflerini iplerin üzerine yapıştırıcı yardımı ile tutturabilir ve daha hoş bir görüntü elde edebilirsiniz.

KALBİNİZİ YANINDA TAŞISIN

Annenize bu anneler gününde kalpli bir çanta yapabilirsiniz. Özellikle çalışan ve devamlı iş yerine bilgisayar ya da belge taşıyan bir anneniz varsa bu çanta son derece işine yarayacaktır. Öncelikle yapmanız gereken basit ve düz renk bir çanta bulmaktır. Bu çantanın kumaştan yapılmış olmasına lütfen özen gösterin. Evde bulduğunuz veya dışarıdan aldığınız bu çantanın üzerine pullar dikmeniz gerekiyor. Bunun için bir kırtasiyeden ya da hobi mağazasından küçük parlak pullar alabilirsiniz. Bu pulları iğne yardımı ile ortalarındaki deliklerden çantaya dikmelisiniz. Biz kalp şeklini örnek verdik ama siz isterseniz pullarla isim yazabilir, çiçek gibi farklı desenler de yaratabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkiniz ve hayal gücünüze kalmış bir şey.

SÜSLÜ CAM BARDAK

Birkaç adet bardak ve biraz cam boyası ile bu hediyeyi tasarlayabilirsiniz. Beğendiğiniz modelde desensiz, düz olacak şekilde bardak alın. Bu bardakların dış kısımlarını da cam boyaları ile boyayın. Dilerseniz ince bir fırça alabilir ve bu fırça ile ufak darbeler vurarak desenler oluşturabilirsiniz. Dilerseniz bardağın dış kısmına yazı yazabilir ya da isterseniz başka desenler yaparak bardağı süsleyebilirsiniz.