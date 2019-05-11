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  • Son Güncelleme: 11.05.2019 17:11

Son dakika: 'da vatandaşların zor anları! Bir anda bastırdı

'da öğle saatlerinde ve dolu etkili oldu. Mayıs ayında gelen dolu sürprizine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

'u etkisi altına alan yağışlı hava bugün de devam etti. Öğle saatlerinde kentin bazı bölgelerinde ve dolu etkili oldu. Mayıs ayında dolu sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bir anda bastıran sağanak ve dolu yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalar meydana gelirken bazı noktalarda su birikintileri oluştu.


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