Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Oruç ibadeti kanaatkarlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Oruç ile ilgili merak edilenlerden biri de niyet şeklidir. Peki, Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç kabul olur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

ORUCA EN GEÇ NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Diyanet'in açıklamasına göre;

Oruç için niyetin vakti, akşam namazı vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Oruç için sahura kalklması fiili bir niyettir. Kimi sahura kalkmamış olsa bile sabah bu bilinç içinde ise niyetli sayılır.

Ramazan orucu ile günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zamanı, öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam eder. Bunların dışınndaki, kefaret, kaza, günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise "imsak"tan önce niyet edilmesi gerekir

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet, ibadetlerin kabulünün ön şartıdır. Niyetsiz yapılan amel ibadet değeri kazanmaz. Niyetin asıl gerçekleştiği yer kalptir. Bu da yapılacak ibadete başlama sırasında o ibadetin bilincinde olmakla gerçekleşir. Niyetin dil ile söylenmesi, kalben yapılan niyetin dışa vurulmasından ibaret olup, menduptur. Buna göre her ibadette olduğu gibi oruçta da kalben niyet etmek yeterlidir.

ORUCUN ZAMANI HANGİ VAKİTLER ARASINDADIR?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar denir.

SAHURDA EZAN BİTENE KADAR YEMEK YENİLEBİLİR Mİ?

İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağarması ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun-okunmasın imsak vatinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması halinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz.