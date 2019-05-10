Korkunç olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte oturan Müzeyyen Kutsul, iddiaya göre balkonda iftar hazırlığı yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kızlarının düştüğünü gören ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kutsul, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kutsul'ın düşme anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.