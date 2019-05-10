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  • 10.05.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 19:46

kutlanacak? ? İşte tarihi...

Dünyadaki en değerli varlık annelerimiz için çok özel ve anlamlı bir gün olan Anneler Günü için geri sayım başladı. Şimdi insanlar "" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ? İşte Anneler Günü'nün tarihi...

Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

Her yıl farklı günlerde kutlanan Anneler Günü'nün tarihi vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Anneler Günü, her yıl kutlanan en özel günlerden birisidir. Bu önemli günde annelerimizi anarak onlara bizim için ne kadar değerli olduklarını hissettiririz. Peki, bu yıl kutlanacak? İşte "?" sorusunun yanıtı...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Anneler Günü Türkiye'de her yıl mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanmaktadır. 2019 yılında Anneler Günü 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

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