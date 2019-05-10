Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü 12.30 yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı. Yarışmda bir adım önde olmak isteyen yarışmacılar için ipucu cevabını haberimizde derledik. Hadi tarafından yapılan açıklamda, ipucu sorusunun Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'ndan geldiği bildirildi. Peki, Hadi ipucu sorusu olan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın aileleri ağırladığı yerin adı nedir? KAÇUV aileleri nerede ağırlıyor? İşte 10 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (10 MAYIS 2019)

Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak için 2012 yılında kurduğumuz Aile Evi, bağışçılarının destekleriyle yılda 250'nin üzerinde aileyi ağırlıyor." denildi.

İşte 10 Mayıs Hadi ipucu cevabı...