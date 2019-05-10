Samsun'da cuma namazı saat kaçta? Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma günü öğle vaktinde cuma namazı kılınır. Cuma namazının özelliklerinden biri de cuma öncesi hutbe okunmasıdır. Samsunlular cuma namazı için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden alınan bilgiye göre, 10 Mayıs Samsun cuma vakti...

SAMSUN CUMA VAKTİ - 10 MAYIS

Samsun'da cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 10 Mayıs Samsun'da cuma namazı, öğle vakti 12.36'da okunacak ezanın ardından kılınacak.

SAMSUN 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 10.05.2019 03:31 05:15 12:36 16:30 19:47 21:24 11.05.2019 03:29 05:14 12:36 16:30 19:48 21:26 12.05.2019 03:28 05:13 12:36 16:31 19:49 21:27 13.05.2019 03:26 05:12 12:36 16:31 19:50 21:29 14.05.2019 03:24 05:11 12:36 16:31 19:51 21:30 15.05.2019 03:23 05:10 12:36 16:32 19:52 21:32 16.05.2019 03:21 05:09 12:36 16:32 19:53 21:33 17.05.2019 03:20 05:08 12:36 16:32 19:54 21:35 18.05.2019 03:18 05:07 12:36 16:32 19:55 21:36 19.05.2019 03:17 05:06 12:36 16:33 19:56 21:38 20.05.2019 03:15 05:05 12:36 16:33 19:57 21:39 21.05.2019 03:14 05:04 12:36 16:33 19:58 21:41 22.05.2019 03:12 05:04 12:36 16:34 19:59 21:42 23.05.2019 03:11 05:03 12:36 16:34 20:00 21:43 24.05.2019 03:10 05:02 12:36 16:34 20:01 21:45 25.05.2019 03:09 05:01 12:37 16:35 20:02 21:46 26.05.2019 03:07 05:01 12:37 16:35 20:03 21:48 27.05.2019 03:06 05:00 12:37 16:35 20:04 21:49 28.05.2019 03:05 04:59 12:37 16:35 20:04 21:50 29.05.2019 03:04 04:59 12:37 16:36 20:05 21:52 30.05.2019 03:03 04:58 12:37 16:36 20:06 21:53 31.05.2019 03:02 04:58 12:37 16:36 20:07 21:54 01.06.2019 03:01 04:57 12:37 16:37 20:08 21:55 02.06.2019 03:00 04:57 12:38 16:37 20:08 21:57 03.06.2019 02:59 04:56 12:38 16:37 20:09 21:58 04.06.2019 02:58 04:56 12:38 16:37 20:10 21:59 05.06.2019 02:57 04:56 12:38 16:38 20:11 22:00 06.06.2019 02:57 04:55 12:38 16:38 20:11 22:01 07.06.2019 02:56 04:55 12:38 16:38 20:12 22:02 08.06.2019 02:55 04:55 12:39 16:39 20:12 22:03 09.06.2019 02:55 04:55 12:39 16:39 20:13 22:04

CUMA NAMAZININ ŞARTLARI NELER?

1- Mukim olacak (seferi olmamak)

2- Erkek olacak (kadına farz değil)

3- Akıl ve bâliğ olmak

4- Sıhhatli olacak (hasta olmayacak)

5- Hür olacak, hürriyeti kısıtlanmış olmayacak

6- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak

7- Gözleri görecek (kör olmayacak)

8- Kendisi yüreyerek gidebilecek