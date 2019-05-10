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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 09:14

– 10 Mayıs 2019 Cuma

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 10 Mayıs Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Sezgisel arayışlarınızın sürdüğü bir güne girebilirsiniz. Bazı konularda tam bitti derken aslında bitmediğini ve umut ışığı olduğunu görerek ümitlenebilirsiniz. Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, istemediğiniz kaoslara düşebilirsiniz. Bugün, sessiz ortamları tercih etmelisiniz. Son zamanlardaki uykusuzluğun güne geç başlamana neden olabilir. Trafiğe takılma gibi aksiliklerle karşı karşıya kalabilirsin.

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