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  • 10.05.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 19:59

'ndan brifingi

, 'daki bazı diplomatik misyonların temsilcilerine 'deki son gelişmeler ve Fatih sondaj gemisinin Türk kıta sahanlığındaki faaliyetleri hakkında brifing verdi. 'nin hem kendi kıta sahanlığında hem de 'nin Türkiye Petrollerine ruhsat verdiği alanlarda sismik ve sondaj faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceği muhatapların dikkatine getirildi.

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yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes'in verdiği brifinge Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler () Güvenlik Konseyi üyeleri, bölge ülkeleri ve ilgili diğer ülkelerden katılım sağlandı.

Brifingde 'de Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılması konusunda 'nin uluslararası hukuka uygun haklı tezleri anlatıldı.

Brifing sırasında sınırlandırma anlaşmaları ve davalarından örneklerle ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca, üçüncü tarafların deniz yetki alanlarına ilişkin meselelerde taraf olmaması gerektiği vurgulandı.

KARARLILIKLA SÜRECEK
Türkiye'nin hem kendi kıta sahanlığında hem de 'nin Türkiye Petrollerine ruhsat verdiği alanlarda sismik ve sondaj faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceği muhatapların dikkatine getirildi.

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