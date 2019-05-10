Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.05.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 19:31

'da halk otobüsü yaptı: 10 yaralı

'nın Sıhhiye Semti'nde bulunan U girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirlerine çarpan halk otobüsündeki 10 kişi hafif yaralandı.

Halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye istikametine seyreden Ümit A. yönetimindeki 06 KB 2345 plakalı halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu U girişinin yan tarafındaki demir korkuluklara çarptı.

da, otobüsteki yolculardan 10'u hafif yaralandı. nedeniyle köprü trafiğe kapatılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya bir başka aracın halk otobüsünü sıkıştırmasının neden olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAnkara'da halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri