Şule artık özgür

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Şule Duman (29) 27 Şubat'ta 'kadın hakları' eylemine katıldı. Bu durum babasını kızdırdı. Şule, okul çıkışı eylemlere katılmasını istemeyen babası tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı. Sakarya Kaynarca'daki babaevine götürülen genç kız, yolda arkadaşlarına "Babam beni kaçırıyor' diye mesajını attı. Polise giden ancak sonuç alamayan Şule'nin arkadaşları ise sosyal medyada 'Şule Dumana Ses Ver' kampanyası başlattı. Kampanyanın ardından jandarma, Duman'ı 65 gün zorla tutulduğu evden çıkardı. 65 gün sonra kurtulan Duman, polise giderek babasına karşı 3 ay koruma kararı aldırdı.
Şule Duman, 65 gün sonra üniversiteye döndü.
Şule Duman, 65 gün sonra üniversiteye döndü.
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