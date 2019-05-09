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Şule artık özgür

Üniversiteli Şule, kadın hakları eylemlerine katıldığı için babası tarafından kaçırıldı. Arkadaşları kampanya başlattı. Jandarma 65 gün sonra genç kızı kurtardı.

Şule artık özgür
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi (29) 27 Şubat'ta 'kadın hakları' eylemine katıldı. Bu durum babasını kızdırdı. Şule, okul çıkışı eylemlere katılmasını istemeyen babası tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı. Kaynarca'daki babaevine götürülen genç kız, yolda arkadaşlarına "Babam beni kaçırıyor' diye mesajını attı. Polise giden ancak sonuç alamayan Şule'nin arkadaşları ise sosyal medyada 'Şule Dumana Ses Ver' kampanyası başlattı. Kampanyanın ardından jandarma, Duman'ı 65 gün zorla tutulduğu evden çıkardı. 65 gün sonra kurtulan Duman, polise giderek babasına karşı 3 ay koruma kararı aldırdı.



Şule Duman, 65 gün sonra üniversiteye döndü.

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