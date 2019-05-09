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Spor dünyasının yüz karası

Eski , spor dünyasının yüz karası olarak hafızalara yerleşti. 40’lık sporcu, yarışı önde bitirmek üzere olan 13 yaşındaki rakibi Seyfi’yi denizden çıkarken itti. Centilmenliğe aykırı davranışı nedeniyle diskalifiye edildi. Küçük sporcu ise hak ettiği şampiyonluğu aldı.



'nın Marmaris İlçesi'nde, 5 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda skandal bir olay gerçekleşti. Bin 500 metre yarışında kadın ve erkek sporcular, dereceye girmek için mücadele verdi. Yarışmada (13), parkuru önde bitirdi. Eski (40) ise küçük rakibi Seyfi Diker'i iterek yere serdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kadınlar kategorisinde yarışa katılan , olayın ardından yarışı ilk sırada bitirirken, Öcal çizgiyi ikinci sırada geçti. Rakibini düşüren Öcal, erkekler genel klasmanında birinci geldi. Gözyaşlarına boğulup çizgiyi geçer geçmez kendisini yere bırakan Seyfi Diker ise ikinci olarak yarışı bitirdi. Skandal görüntüler ise tepki çekti. Olayın ardından Öcal centilmenliğe aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle diskalifiye edildi. Seyfi Diker ise hem kendi kategorisinde hem de erkekler genel klasmanda şampiyon ilan edildi.



1 YIL MEN CEZASI
Yarışmayı düzenleyen Aquamasters centilmenliğe aykırı hareket eden sporcuların 1 yıl şampiyonadan men edileceğini belirtti. Tolga Öcal ise kendisinden 27 yaş küçük rakibine yanlışlıkla çarptığını söyledi. Havanın kapalı, gözlüğünün de buğulu olması nedeniyle küçük sporcuyu görmediğini söyledi.



Tolga Öcal, bir sporcuya yakışmayacak hareketinin ardından yarışmadan diskalifiye edilirken, 13 yaşındaki Seyfi Diker birincilik madalyasını aldı.




İRİNA'NIN OLAYLA İLGİSİ YOK
Vatandaşlar, 13 yaşındaki rakibi Seyfi Diker'i düşüren Tolga Öcal'ın yüzme sporundan men edilmesini istedi. Yarışa ferdi olarak 30- 34 yaş kadınlar kategorisinde katılan Ukraynalı Irina Bolshakova ise kadınlar genel klasmanda birinciliği elde etti. Yarışmayı organize eden Aquamasters ise Irina Bolshakova'nın yaşanan olayla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

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