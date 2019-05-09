Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallelerinin arasında bulunan Çapakçur Deresi'nde meydana geldi.
Lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca, dere kenarında bulundukları sırada, belirlenemeyen bir şekilde dengelerini kaybetti. Dereye düşen iki genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Lisesi öğrencilerin dereye düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi.
Çapakçur Deresi'ne giren itfaiye ekipleri, aramalar sonucunda Yılmaz ve Barca'nın cansız bedenlerine ulaştı. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KIZLARIN SON ANLARI ÇIKTI
Öteyandan kızların dere kenarında oynarken son anladığına ait görüntü de ortaya çıktı.
Görüntüde kızlar şakalaşırken bir birini suya yatırıyor, bu sırada ikisi de Sudan çıkamıyor.Diğer arkadaşları ise çığlık atarak yardım istiyor.
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