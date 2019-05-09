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  • 09.05.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 20:05

'de dereye düşen iki genç kız hayatını kaybetti! Ölüme böyle gittiler

'de 'ne düşen lise öğrencisi ve , boğularak hayatını kaybetti. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

Çok acı haber! İki genç kız ölüme böyle gitti

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallelerinin arasında bulunan 'nde meydana geldi.

Lise öğrencisi ve , dere kenarında bulundukları sırada, belirlenemeyen bir şekilde dengelerini kaybetti. Dereye düşen iki genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Lisesi öğrencilerin dereye düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, ekipleri sevk edildi.

Çapakçur Deresi'ne giren itfaiye ekipleri, aramalar sonucunda Yılmaz ve Barca'nın cansız bedenlerine ulaştı. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIZLARIN SON ANLARI ÇIKTI
Öteyandan kızların dere kenarında oynarken son anladığına ait görüntü de ortaya çıktı.
Görüntüde kızlar şakalaşırken bir birini suya yatırıyor, bu sırada ikisi de Sudan çıkamıyor.Diğer arkadaşları ise çığlık atarak yardım istiyor.

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