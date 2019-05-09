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  • 09.05.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 19:37

Fatih'te ile tramvay çarpıştı

Pazartekke'de bir ile tramvay çarpıştı. Olayda 1 polis memuru hafif yaralandı. Tramvay seferleri bir süre durmasının ardından normale döndü.

Pazartekke'de bir ile tramvay çarpıştı.
Olay 18.30 sıralarından Millet Caddesi Pazartekke tramvay durağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, benzin istasyonundan çıkan polis aracı hemzemin geçitten geçerken Çapa istikametinden gelen tramvayla çarpıştı. da bir polis memuru hafif yaralandı. Çarpışma sırasında ani fren yapan tramvayın içindeki bazı yolcular da hafif sıyrıklar oluştu.

POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Başından yaralanan polis olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönüne yaklaşık 15 dakika yapılamadı. Kaza yapan polis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler yeniden normale döndü.

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