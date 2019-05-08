Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 614 bin 91 lira 86 kuruş olarak belirlendi. Büyük umutlarla kopunlarını satın alan vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Öte yandan, 5 bilen 13 kişi, 4+1 bilen 162 kişi, 4 bilen 2 bin 503 kişi, 3+1 bilen 4 bin 700 kişi, 3 bilen 70 bin 145 kişi,2+1 bilen 43 bin 507 kişi ile 1+1 bilen 144 bin 651 kişi belirli ikramiyeleri kazandı. Peki, Şans Topu'na bu haftanın çıkan numaraları hangileri? İşte 8 Mayıs 2019 Şans Topu ikramiye bilgileri...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (8 MAYIS 2019)

8 Mayıs Şans Topu sonucu: 07 - 10 - 20 - 29 - 31 + 14

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 614 bin 91 lira 86 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 4 bin 724 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 162 kişi 379 lira 55 kuruş, 4 bilen 2 bin 503 kişi 32 lira 70 kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 700 kişi 22 lira 35 kuruş, 3 bilen 70 bin 145 kişi 4 lira 5 kuruş, 2 artı 1 bilen 43 bin 507 kişi 6 lira 65 kuruş, 1 artı 1 bilen 144 bin 651 kişi 3 lira 80 kuruş ikramiye alacak.