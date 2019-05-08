Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. Haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 772 bin 899 lira 89 kuruş olarak açıklandı. Bu çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye ilk devrini gerçekleştirmiş oldu. Öte yandan 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen kişiler belirli ikramiyeleri kazandı. Peki, bu haftaki Sayısal Loto'da şanslı numaralar neler? İşte 8 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 MAYIS 2019)

8 Mayıs Sayısal Loto sonucu: 08 - 13 - 15 - 31 - 32 - 37

Sayısal Loto oyununun 1216'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 772 bin 899 lira 89 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 56 kişi 5 bin 811 lira 35 kuruş, 4 bilen 3 bin 477 kişi 70 lira 55 kuruş, 3 bilen 65 bin 123 kişi 10 lira 60 kuruş ikramiye kazandı.