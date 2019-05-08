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  • 08.05.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 21:47

8 Mayıs sonuçları sorgulama! Sayısal Loto'da kazanan numaralar açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen ve birçok kişi tarafından merakla beklenen 'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sayısal Loto'da haftanın sonuçları belli oldu. İşte 8 Mayıs sorgulama...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilen 'nun 8 Mayıs tarihli çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Şimdi birçok kişi sonuçları bekliyor. Peki, Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaralar neler? İşte 8 Mayıs ...

8 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 8 - 13 - 15 - 31 - 32 - 37

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

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