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Mümin çevresine karşı nazik ve ince ruhlu davranır

, bir müslümanın samimi ve gösterişten uzak bir şekilde yaşamasını istemektedir. Kılık kıyafet, insanlarla konuşma ve davranışlar başta olmak üzere her türlü insani ilişkide nezaket kurallarına dikkat etmemiz gerekir...

Mümin çevresine karşı nazik ve ince ruhlu davranır
NEZAKET; insanlara karşı güler yüzlü olmak, ince ve kibar davranmak, başkalarını rahatsız edecek davranış ve hareketlerden kaçınmaktır. Dinimiz, bir Müslümanın, samimi ve gösterişten uzak bir şekilde yaşamasını istemektedir. Kılık kıyafet, insanlarla konuşma ve davranışlar başta olmak üzere her türlü insani ilişkide nezaket kurallarına dikkat etmemiz gerekir.

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