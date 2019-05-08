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Minik savaşçı

Bir dizi hastalıkla doğan , yardımseverlerin desteğiyle hayata direndi. Anne , “, oğlum başaracak” dedi...

Minik savaşçı
Miksosefali hastalığıyla mücadele eden 1.5 yaşındaki 'ya yardım eli 'dan uzandı. 'da yaşayan Tarık- çifti, Aralık 2017'de oğulları Ata'yı kucaklarına aldı. Kısa süre sonra küçük bebekte epilepsi ve mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı olduğu anlaşıldı. Doktorların '3 ay yaşar' dediği Ata için her yolu deneyen aile, hastane hastane dolaştı. Anne baba şefkatiyle hayata tutunan Ata'ya hayırseverler de yardım eli uzattı.

HİNDİSTAN'A GİTTİ
Şükran Kaban isimli bir hayırseverin 10 bin dolarlık desteği ile 'a gönderilen ve tedavi gören Ata'nın epilepsi nöbetleri azaldı. Hatta anne ve babasına gülmeye başladı. Aile, son olarak çocuklarının oturmasını ve ayakta durabilmesini sağlayacak cihazın alınması için çağrı yaptı. Almanya'da yaşayan Türk bir hayırsever aile ve dostları, aralarında 15 bin TL toplayarak Özdemir ailesine yolladı. Bu para ile engelli bebek arabası ile fizik tedavi cihazını aldıklarını belirten anne Özdemir, "Yardım edenlere çok teşekkür ediyoruz. Onun bir adım bile atması bizim için büyük bir şey. Ata çok güçlü bir çocuk. ki başaracak" ifadesini kullandı.

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