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  • 07.05.2019 23:08
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 23:15

Son dakika... 'da orman ı! Alevler gökyüzünü kapladı

’un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan , rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Araç yolu olmadığı için müdahale edilemeyen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınıyor.

Yangın, öğlen saatlerinde Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiideki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanı kapladı.

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