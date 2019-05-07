Yangın, öğlen saatlerinde Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiideki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanı kapladı.
Yangın, öğlen saatlerinde Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiideki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanı kapladı.
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