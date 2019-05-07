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  • 07.05.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 23:25

Kalbi bir günde 163 kez durdu! Özel yöntemle sağlığına kavuştu

Ritmi sürekli bozulan kalbindeki pilin günde 163 kez şok uyguladığı hasta, hastalığına neden olan odaklarının radyofrekans ablasyon tedavisiyle yakılmasıyla iyileşti.

Kalbi 163 kez durdu!

Kalp ritmi sürekli bozulan ve kalbindeki pilin bir günde 163 kez şok uyguladığı hasta radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlına kavuştu.

Tıpta "elektrik fırtınası" olarak tanımlanan ve ölümcül sonuçlara yol açan bu tip kalp ritim bozukluğunda, açık cerrahi yerine hastanın kasık damarlarından kateter ile girilerek uygulanan yöntemle, ölümcül ritim bozukluğu sonlandırıldı.

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