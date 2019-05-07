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  • 07.05.2019 22:54
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 22:54

'de öğrencilerin yanında izlemişti! O öğretmen tutuklandı

'nin Kadirli ilçesinde sınıfta öğrencilerin gözü önünde izlediği iddia edilen öğretmen gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılan öğretmen savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Öğrencilerin yanında porno film izlemişti! O öğretmen...

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Harun Saltalı Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, 56 yaşındaki öğretmen H.İ.Ö.'nün sınıfta ders esnasında bilgisayardan pornografik içerikli filmler izlediğine şahit olan öğrenciler, durumu diğer öğretmenlerine anlattı.

Yapılan şikayet üzerine öğretmen H.İ.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN İFADESİ ALINDI
Olay ile ilgili soruşturma başlatan Savcılığı 10 ayrı öğrencinin ve bazı öğretmenlerin ifadesini aldı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI
Pedagoglar eşliğinde ifade veren öğrenciler, öğretmen H.İ.Ö.'nün sınıfta yaptıklarını anlattı. İfadelerin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen öğretmen H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kadirli Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine öğretmen H.İ.Ö. 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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