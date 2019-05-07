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  • 07.05.2019 22:39
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 22:40

'ta kan donduran olay! Oğul a kalkıştı, babası kalp krizi geçirip öldü

'ın Elbistan ilçesinde A.Ö. (31) tabancayla göğsüne ateş ederek etmek istedi. Olay sırasında evde olan baba İ.Ö. (55), silah sesini duyarak yanına gittiği oğlunu kanlar içinde görünce kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan baba İ.Ö. hayatını kaybederken, oğlu A.Ö. ise da tedaviye alındı.

Sesi duyan babanın gördüğü manzara ölüm getirdi!

Olay, bugün akşam saatlerinde Elbistan'ın Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren A.Ö., tabancayla göğsünün sol tarafına ateş ederek a kalkıştı. silah sesi üzerine baba İ.Ö., oğlunun odasına koştu.

İ.Ö., içeri girdiğinde oğlunu kanlar içerisinde yerde yatarken görünce kalp krizi geçirdi. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı A.Ö. ile kalp krizi geçiren baba İ.Ö., ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan İ.Ö. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. ünitesinde tedaviye alınan A.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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