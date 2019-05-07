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  • 07.05.2019 08:07
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 08:07

sonuçları sorgulama! 6 Mayıs MPİ ikramiye bilgileri

sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 312 bin 274 lia 40 kuruş olrak belirlendi. Çekilişte 6 bilen 4 kişi arasında ikramiye bölüştürüldü. Peki, na göre şanslı numaralar neler? İşte çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, On Numara sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? On Numara'da büyük ikramiye hangi illere çıktı? İşte 6 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama...

ON NUMARA SONUÇLARI (6 MAYIS 2019)

6 Mayıs On Numara sonucu: 07, 08, 12, 14, 15, 18, 23, 30, 32, 40, 41, 42, 47, 57, 60, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 75

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 78 bin 68 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

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