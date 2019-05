On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, On Numara sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? On Numara'da büyük ikramiye hangi illere çıktı? İşte 6 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama...

ON NUMARA SONUÇLARI (6 MAYIS 2019)

6 Mayıs On Numara sonucu: 07, 08, 12, 14, 15, 18, 23, 30, 32, 40, 41, 42, 47, 57, 60, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 75

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 78 bin 68 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.