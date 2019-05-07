Peygamber Efendimiz bir hadislerinde: "Evimizin önünden akan bir nehir olsa, günde beş defa bu nehirde yıkansanız, üzerinizde kirden pastan hiç eser kalır mı? İşte beş vakit namaz böyledir, günahları siler süpürür" buyurmuştur. Yani namaz insanın ruhunu yıkar, kalbini saf ve temiz hale getirir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, 'Yerdeki ve gökteki bütün varlıklar Allah'ı tesbih ederler' (el-İsra 17/44). Yani kendi dilleriyle O'na ibadet halindedirler. İşte namaz, onların hepsinin ibadet şekillerini içinde toplamaktadır. İnsan namazda kıyamda iken dikey, rükûda yatay bir halde bulunur. Secdede ise başı yerdedir. Bu sonuncu halde iken Allah'a yaklaşır. Secde vaziyeti, insanın Rabbi'ne en yakın olduğu haldir. İnsan Allah karşısında maddi olarak ne kadar eğilir ve küçülürse, manen o nispette büyür ve yücelir.