Kocaman mutluluk!

Mersin'de yaşayan Zeynep Erensayın, cam kemik hastası olarak dünyaya gözlerini açtı. 20 yaşına kadar evden dışarı çıkamadı. İki bacağı da dizinden kesilmek zorunda kaldı. Ancak genç kadın yılmadı. Hayata sımsıkı sarıldı. Üniversite okumaya başladı. İki kitap yazdı. Onlarca da kişisel resim sergisi açtı. 32 yaşında Maşallah Erensayın ile evlenen genç kadın, doktorların, 'Olmaz, çok riskli, sen ya da bebek ölürsünüz' uyarılarına ve muayeneyi bile kabul etmemelerine rağmen, en büyük hayali olan anneliği de geçtiğimiz günlerde tattı.
ÇOK ŞANSLIYIZ
İlk bebeğini kaybettikten 3 ay sonra yeniden hamile kaldığını belirten Zeynep Erensayın, "Çok şanslıyız. Çok mutluyum. Zaten pırıl pırıl bir eşim var, bir de oğlum oldu. Miraç Kandili gecesi doğum yaptığım için bebeğimizin adını da asistanın önerisiyle Miraç koyduk" ifadelerini kullandı.
Sadece 23 kilo olan Zeynep Hanım, yaklaşık bir ay önce bir erkek bebek doğurarak, dünyadaki sayılı cam kemik hastası anneler arasına girmeyi başardı.
ÇOK ŞANSLIYIZ
İlk bebeğini kaybettikten 3 ay sonra yeniden hamile kaldığını belirten Zeynep Erensayın, "Çok şanslıyız. Çok mutluyum. Zaten pırıl pırıl bir eşim var, bir de oğlum oldu. Miraç Kandili gecesi doğum yaptığım için bebeğimizin adını da asistanın önerisiyle Miraç koyduk" ifadelerini kullandı.
Sadece 23 kilo olan Zeynep Hanım, yaklaşık bir ay önce bir erkek bebek doğurarak, dünyadaki sayılı cam kemik hastası anneler arasına girmeyi başardı.
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