Sigaralara gelen zammın ardından hangi marka sigaralara ne kadar zam geldiği bir süredir vatandaşların gündeminde yer alıyor. Camel, Muratti, Winston, LD, Monte Carlo, L&M gibi sigara fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Sigara fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte güncel sigara fiyatları...

JTİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

British Amerikan Tobacco ve Philip Morris şirketine bağlı sigara markalarına yapılan zamların ardından JTİ şirketinin de Winston, Camel, Monte Carlo ve LD'ye 3 Mayıs tarihinde zam yapıldı. Yeni fiyatlar şu şekilde;

Winston 13 TL,

Winston Dark Blue ve Deep Blue 12 TL

Winston Slender 12 TL

Camel Slender 11.5 TL

Camel Rework 12 TL

Camel 12 TL

Monte Carlo Slender 11 TL

Monte Carlo 11.5 TL

LD marka sigaralar 11 TL

BRİTİSH AMERİKAN TOBACCO GRUBU ZAMLI SİGARA LİSTESİ

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

Sigara Eski Fiyat Yeni fiyat

Knt. 10.00 12.00

Knt.D-Rng 10.00 12.00

Knt.Swc. 11.00 13.00

Knt.Rng. 12.00 15.00

Rothm. 9.00 11.00

Lcky.Strk. 9.50 11.50

Vic. 9.50 11.50

Pll.Mll. 9.50 11.50

Tkl.2000 9.00 11.00

Tkl.2001 9.00 11.00

Smsn. 9.00 11.00

Smsn.216 9.00 11.00

Mltp. 9.00 11.00

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

En ucuz sigara fiyatı zamların ardından Medley, HD ve Vigor grubu oldu. Medley, 7 TL, HD 7,50 TL, Vigor grubu sigaralar ise 8.00 TL'den satılıyor. Vigor'u, LD ve Monte Carlo 8,50 TL ile takip ediyor.

ÖTV ORAN VE MATRAHLARI BELİRLENDİ

Sigara, cep telefonu ve hurda teşviki kapsamındaki araçlara ilişkin asgari maktu vergi tutarı, ÖTV oran ve matrahları yeniden belirlendi.

Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile ÖTV oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigara, puro ve sigarillolar, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünde asgari maktu vergi tutarı ise 0,2679 lira oldu.

Cep telefonlarında vergiye konu ÖTV matrahı ve oranı da yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25, 640-bin 500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu.

Hurda teşviki kapsamındaki araçlar için de düzenleme yapılırken, ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan yeni araç için terkin edilecek ÖTV tutarı 10 bin lira, 70 bin-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira olarak uygulanacak.