İstanbul'da dolu ve yağmur etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü yağmur ve dolu etkili olmaya başladı.
İstanbul'da dolu ve yağmur etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü yağmur ve dolu etkili olmaya başladı.
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