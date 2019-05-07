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  • 07.05.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 17:18

dolu ve yağmura teslim!

'da bugün öğle saatlerinde, bir anda bastıran dolu ve yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi. Yağışa dışarıda yakalananlar, bina girişlerine, dükkanlara ve saçak altlarına sığındı.

İstanbul'da dolu ve yağmur etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü yağmur ve dolu etkili olmaya başladı.

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