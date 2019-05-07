Anneler Günü ne zaman? Anne sevgisini ön plana çıkarmak, annelerin değerini anlamak amacıyla dünya genelinde çeşitli zamanlarda kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Anneler Günü'nde ne kadar hediyeler alınsa da, bu önemli günün hediye almak için değil, anne sevgimizi ve annemize verdiğimiz değeri ön plana çıkarmamız için var olan bir gün olduğunu hatırlamakta fayda var. Peki, Anneler Günü ne zaman? 2019 Anneler Günü hangi gün? İşte Anneler Günü ile ilgili merak edilenler...

2019 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl Anneler Günü 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Anneler Günü dahilinde her yıl olduğu gibi annelere özel hediyeler alınacak, anne sevgisi ön plana çıkarılacak.

Her ülkede farklı zaman dilimlerinde kutlanan Anneler Günü, Rusya'da Kasım ayının son pazar günü, ABD'de Mayıs'ın ikinci pazar günü, Arjantin'de Ekim ayının üçüncü pazar günü, Yunanistan'da 2 Şubat'ta, Ortadoğu ülkelerinde 21 Mart'ta ve Çin'de ise 21 Nisan'da kutlanmaktadır.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNE

Senin sesini

senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,

Sözlerini özledim.

Kokunu özledim,

Benim güzel annem.

Beni büyüten,

Beni yaşatan.

Beni yüreten,

Sen değilmiydin,

Benim güzel annem.

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

ANNE

Hakkın ödeşilmez eşin bulunmaz

Beni ak sütünle besledin ANNE

Şefkatin bir şeyle satın alınmaz

Kulağıma ninni söyledin ANNE

Ne kadar tatlıydı gel yavrum derken

Seyrederdi mışıl mışıl uyurken

Elinde avcunda hiç bir şey yokken

Giydirdin kuşattın süsledin ANNE

Bu gece rüyamda yaktın özümü

Şahballı"yım tutamadım sözümü

Okşadın saçımı öptün yüzümü

Başımı göğsüne yasladın ANNE

Hilmi Şahballı

ANNELER GÜNÜ

Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,

Bugün anneler günü, annem beni unut.

Evde acılar koynuna yangelip yatmış,

İnadına giyin sen de mayısa batmış,

Yürü sokakta, çocukların düşü aksın

Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.

Diline genç anılarından bir türkü seç,

Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,

Islanırsa anıların güneşte kurut,

Senin günün bugün unutma, beni unut

Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur

Durma, eteğinden beni bir daha savur.

Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,

Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,

Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!…

Necip Fazıl KISAKÜREK