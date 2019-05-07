Anneler Günü ne zaman? Anne sevgisini ön plana çıkarmak, annelerin değerini anlamak amacıyla dünya genelinde çeşitli zamanlarda kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Anneler Günü'nde ne kadar hediyeler alınsa da, bu önemli günün hediye almak için değil, anne sevgimizi ve annemize verdiğimiz değeri ön plana çıkarmamız için var olan bir gün olduğunu hatırlamakta fayda var. Peki, Anneler Günü ne zaman? 2019 Anneler Günü hangi gün? İşte Anneler Günü ile ilgili merak edilenler...
2019 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl Anneler Günü 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
Anneler Günü dahilinde her yıl olduğu gibi annelere özel hediyeler alınacak, anne sevgisi ön plana çıkarılacak.
Her ülkede farklı zaman dilimlerinde kutlanan Anneler Günü, Rusya'da Kasım ayının son pazar günü, ABD'de Mayıs'ın ikinci pazar günü, Arjantin'de Ekim ayının üçüncü pazar günü, Yunanistan'da 2 Şubat'ta, Ortadoğu ülkelerinde 21 Mart'ta ve Çin'de ise 21 Nisan'da kutlanmaktadır.
ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ
ANNE
Senin sesini
senin kokunu özledim anne
Gözlerini özledim,
Sözlerini özledim.
Kokunu özledim,
Benim güzel annem.
Beni büyüten,
Beni yaşatan.
Beni yüreten,
Sen değilmiydin,
Benim güzel annem.
ANNE SEVGİSİ
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
ANNE
Hakkın ödeşilmez eşin bulunmaz
Beni ak sütünle besledin ANNE
Şefkatin bir şeyle satın alınmaz
Kulağıma ninni söyledin ANNE
Ne kadar tatlıydı gel yavrum derken
Seyrederdi mışıl mışıl uyurken
Elinde avcunda hiç bir şey yokken
Giydirdin kuşattın süsledin ANNE
Bu gece rüyamda yaktın özümü
Şahballı"yım tutamadım sözümü
Okşadın saçımı öptün yüzümü
Başımı göğsüne yasladın ANNE
Hilmi Şahballı
ANNELER GÜNÜ
Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,
Bugün anneler günü, annem beni unut.
Evde acılar koynuna yangelip yatmış,
İnadına giyin sen de mayısa batmış,
Yürü sokakta, çocukların düşü aksın
Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.
Diline genç anılarından bir türkü seç,
Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,
Islanırsa anıların güneşte kurut,
Senin günün bugün unutma, beni unut
Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur
Durma, eteğinden beni bir daha savur.
Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,
Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,
Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …
ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!…
Necip Fazıl KISAKÜREK
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