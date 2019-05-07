Günlük burç yorumları – 7 Mayıs 2019 Salı

KOÇ:

Partneri ile arasında problemler olan Koç'lar ilişkide ilk adımı atmak durumunda olan kişiler olabilirler. Kendinizi bu bağlamda rahat hissedebileceksiniz. Bugün sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Her şeyin yolunda olmaması halinde, keyfiniz bir anda kaçıyor. Sevdiklerinizle yapacağınız mantıklı bir konuşma bir Çok sorunun bir anda çözülmesine neden olacak. Bel bölgenizle ilgili sürpriz rahatsızlıklar canınızı sıkabilir. Çalışan bir Koç burcuysan, iş yerinde yaşanan olayları sessizliğini koruyarak ve düşünerek analiz etmen senin için en iyisi olabilir.