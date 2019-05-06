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Küme düşen Gebzespor'un takım otobüsü futbolcuları almadan stattan ayrıldı

TFF 3’üncü Lig 1’inci grupta Erbaaspor’un 1-0 yendiği Gebzespor, küme düştü. Takım otobüsü, futbolcuları almadan stattan ayrıldı...

Otopes!
Küme düşen takımın otobüsü, futbolcuları statta bırakıp gitti. Akılalmaz olay dün Tokat'ta meydana geldi. Erbaaspor'un 1-0 galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası Gebzespor Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Taraftarlar ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Gebzespor'un takım otobüsü karşılaşma sonrası futbolcular soyunma odasındayken stadyumdan ayrıldı. Gebzesporlu bir görevliye 'Futbolcuları almadan mı gidiyorsunuz' diye soran Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan'a görevli, 'Buraya bıraktık müdürüm, ne yaparsanız yapın' diye cevap verdi. Büyük şok yaşayan 17 futbolcu ayarlanan 20 kişilik bir minibüse binip Erbaa'dan ayrıldı...

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