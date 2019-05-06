Tacizciyi döverek öldüren babasını savundu: Öldürmek istemedi!

Babası, tacizciyi döverek öldüren genç kız, yaşadıklarını TAKVİM'e anlattı. Olay geçen Şubat'ta İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Şinasi B. (57), 19 yaşındaki S.Y.'yi taciz etti. Genç kızı babası Yılmaz Y., tacizciyi dövdü. Hastaneye kaldırılan adam öldü. Baba tutuklandı. Tacize uğrayan ve babası tutuklandıktan sonra psikolojik bunalıma giren S.Y. "Minibüste taciz etti. Dokundu, rahatsız oldum yer değiştirdim. Yanıma geldi. Korktum minibüsten indim. Beni takip etmeye devam etti. Babamı arayıp, çaktırmadan onun yanına gittim. Babamı görünce adam gitsin diye yüksek sesle 'Baba' diye koşup sarıldım. Babam 'Kimsin sen' falan dedi. Adam 'Ablam burada onun yanına geldim' dedi. Adam iş merkezinin içine kaçtı. Etraftaki insanlar adama vurmaya başladı. Babam adamı öldürmek istemedi. Ambulansı aradı" dedi.
Baba Yılmaz Y. kızını taciz eden Şinasi B.'yi öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şinasi B.
Yunus Emre KAVAK
Baba Yılmaz Y. kızını taciz eden Şinasi B.'yi öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şinasi B.
Yunus Emre KAVAK
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