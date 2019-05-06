Olay, saat 09.30 sıralarında Pursaklar ilçesi, Esenboğa Havalimanı yolu üzerine meydana geldi. Oluşturulan kontrol noktasında görevli trafik polisleri, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 1423 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmak istedi. Hızla ilerleyen otomobil, kontrol noktasında görevli polis memuru Mevlüt Metin'e çarptı. Ağır yaralanan Metin'e ilk müdahaleyi olay anında yoldan geçen bir doktor yaptı.

Polis memuru daha sonra çağrılan ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Meslektaşları, acı haberle gözyaşı döktü.

Kaçan sürücü ise Pursaklar Kültür Merkezi önünde polis ekipleri tarafından sıkıştırılarak yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDE

Şehit olan polis memuru Mevlüt Metin'in arkadaşları, hastaneye akın etti. Metin'in meslektaşları, büyük üzüntü yaşadı. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yılmaz, daha sonra hastaneden ayrıldı.

POLİSTEN ÖNCE YAYAYA ÇARPMIŞ​

Mevlüt Metin'e çarparak şehit olmasına neden olan sürücünün, bu kazadan hemen önce aynı yol üzerinde otomobille başka bir yayaya çarptığı ortaya çıktı. Otomobiliyle hızla giden sürücünün, polisin şehit olduğu kontrol noktasından yaklaşık 2 kilometre geride yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptığı belirlendi. Aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, hızla giden aracın, koşarak karşıya geçmek isteyen yayaya çarpıp, durmadan yola devam etmesi yer aldı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yayanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

1 HAFTA SONRA EMEKLİ OLACAKTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan şehit polis memuru Mevlüt Metin'in 1 hafta sonra emekli olmaya hazırlandığı öğrenildi. Çankırı nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası şehit polis için yarın Ankara'da tören düzenleneceği, ardından memleketi Çankırı'da toprağa verileceği belirtildi.