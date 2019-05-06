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göbek attı

Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için ’ye akın eden yerli ve yabancı ler şarkılar söyleyip saatlerce göbek attı. Ünü sınırları aşan ciğercilerin önünde ise uzun kuyruklar vardı.

Edirne göbek attı
Edirne'de dün Kakava-Hıdrellez Şenlikleri yapıldı. Romanların Kakava olarak adlandırdıkları Hıdrellez Şenlikleri kutlamaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da kenti canlandırdı. Renkli etkinliklere katılmak için yollara düşen yerli ve yabancı ler, bölgeye aktı. Turistler, başlarına taktıkları çiçek taçlarıyla ve kulak arkalarına koydukları güllerle şarkı söyleyip saatlerce göbek attı. Tava ciğeri satan restoranların önünde ise uzun kuyruklar vardı. Turistler, ünü sınırları aşı ciğerin tadına bakmak için kimi zaman bir saate yakın kuyruk beklemek zorunda kaldı. Etkinlikler kapsamında bir de at yarışı yapıldı. Yarışta, Yalçın Derebeyi'nin '10 Numara' isimli atı birinci, Güven Serbestoğlu'nun 'Suriyeli' isimli atı ikinci, Murat Baltadan'ın bindiği 'Tilbe' isimli at ise üçüncü oldu.



Müzisyenler, ciğer keyfi yapan vatandaşlar için şarkı söyleyip, bahşiş topladı...

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