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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 09:39

Günlük burç yorumları – 6 Mayıs 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Mayıs Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Bugün değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı ve enerjinizi yönlendirme konusunda başkalarından fikir almalısınız. Bu aralar paraya sıkışmış olabilirsin. Alım-satım veya borç-alacak işlerinden bugün bir sonuç alamayabilirsin.

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