Günlük burç yorumları – 6 Mayıs 2019 Pazartesi

KOÇ:

Bugün değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı ve enerjinizi yönlendirme konusunda başkalarından fikir almalısınız. Bu aralar paraya sıkışmış olabilirsin. Alım-satım veya borç-alacak işlerinden bugün bir sonuç alamayabilirsin.