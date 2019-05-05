Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar fitre ve sadaka miktarını merak etmeye başladı. Fitre hakkında beklenen açıklama Ramazan ayına kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmıştı. Şimdi birçok kişi "Fitre ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, fitre kimlere verilir ve zekat hesaplama nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, fitreyle ilgili açıklamalarda bulundu.

FİTRE NE KADAR?

Bir yoksulun doyum miktarı olarak kabul edilen sadaka-i fıtır her yıl çeşitli ekonomik koşullar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bu yıl için bir kişinin doyum miktarı olarak belirlenen rakam 23 TL olarak açıklandı. Yani sadaka-i fıtır, fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen miktarı ödemek isteyen kişiler günlük 23 TL ödeme yapacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN FİTRE AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazan fitresinin bedelinin 23 Türk Lirası olduğunu söyledi. Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısı düzenleyen Erbaş, insanları ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Ramazanın, her türlü iyilik ve güzelliği, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran kutlu bir mevsim olduğunu anlatan Erbaş, "Ramazan, barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayılarak bütün hayatı kuşattığı mübarek bir zamandır." dedi.

Fitre bedeline ilişkin bilgi veren Erbaş, "Vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceklerdir. Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk Lirası'dır." diye konuştu.

FİTRE NEDİR?

Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir mala sahip ve durumu iyi olan oruç tutamayacak durumda olan insanların Müslümanların ramazan ayında fakirlere verdikleri yardıma fıtır sadakası denir. Buna fitre de denilmektedir. İslam dinince zengin sayılan bütün Müslümanların, fıtır sadakalarını vermeleri vaciptir.

TDV ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Türkiye Diyanet Vakfınca, vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için internet sitesi kuruldu.

zekathesapla.tdv.org internet adresi üzerinden zekat hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kurulan internet sitesinde, "Nakit ve Gayrimenkul", "Zirai Mahsul", "Yer Altı Zenginlikleri" ile "Saime Hayvanlar" gibi başlıklarda mal varlıkları kalem kalem hesaplanarak yükümlünün vermesi gereken zekat miktarı belirleniyor.

FİTRE KİME VERİLİR?

Fitre ve zekatın kimlere verildiği önemli olduğu kadar kimlere verilemeyeceği de bir o kadar önem arz etmektedir. Fitre; ailedeki anneye ya da babaya, kız ya da erkek çocuklarına yani evlatlara, torunlara, eşlere, büyük anne, anneannelere, dedelere ve kafirlere verilmez.

Bununla beraber fitre; kardeşe, geline ve damada, kayınpedere ya da kayınvalideye, üvey kardeşe, üvey babaya, üvey anneye, üvey evlada verilebilir. Aynı zamanda hala, amca, dayı gibi ikinci dereceden akrabalara fitre vermek de büyük sevap sayılır. Borçlu ya da fakir, yoksul kimselere fitre vermek ise en büyük sevaptır.