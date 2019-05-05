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  • 05.05.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 13:30

'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var

'nın Milas ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Muğla'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi

'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Metro seyahat firmasına ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, Milas-İzmir kara yolu Aydınlıkevler mevkisinde devrildi.

Kazada hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralananın olduğu, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

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