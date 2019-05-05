Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Metro seyahat firmasına ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, Milas-İzmir kara yolu Aydınlıkevler mevkisinde devrildi.

Kazada hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralananın olduğu, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.