İzmir'den Bodrum'a gelen Eyüp Özay, yanından geçen TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini gördü. Cep telefonuna sarılan Özay, tırın bir anda savrulduğu anı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

LASTİĞİ FIRLADI, ELEKTRONİK MALZEMELERİ YOLA SAVRULDU

Facianın eşiğinden dönülen kazada, tır kasasının bir anda savrulduğu ve içerisinde bulunan elektronik malzemelerinin İzmir, Aydın otobanına savrulduğu görülüyor. Son anda bir hamle ile tırın devrilmesini engelleyen tır şoförü, aracı güçlükle durdurdu. O anda TIR'ın sağından ve solundan araç geçmemesi ise olası bir faciayı engellemiş oldu.

BÜYÜK BİR KAZANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK

Yaşanan korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Eyüp Özay ise, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aydın otobanından Bodrum istikametine doğru ilerliyordum. Torbalı mevki'ine geldiğimde bir anda önümde seyreden TIR'ın arka kasasının savrulduğunu gördüm. O anda bende aracımla yavaşladım. TIR'ın kasasında bulunan elektronik malzemelerin ve lastiğin yola savrulduğunu gördüm. Neyse ki TIR'ın şoförü aracı kontrol altında tuttu ve büyük bir kazanın eşiğinden döndük"